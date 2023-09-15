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Hamile hekime saldıran zanlı tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nde hekime yönelik şiddet olayı zanlısının sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandığını duyurdu.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 17:51 - Güncelleme:
Hamile hekime saldıran zanlı tutuklandı
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Olay, dün Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesini istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle hamile hekimi dövdü. Aldığı darbelerle gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

BAKAN KOCA: YARGIYA GÜVENİMİZ TAM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şüpheli G.T.'nin çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesi'nde dün yaşanan, bir hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının zanlısı sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda tutuklandı. Yargıya güvenimiz tam. Sağlıkta şiddet olaylarının failleri, yaptığını, çıkarıldığı mahkemede eskisinden çok daha iyi anlıyor" ifadelerini kullandı.

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