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  • Hamile kadın ve 2 çocuğunu katletmişti... Cani babaya müebbet hapis
Güncel

Hamile kadın ve 2 çocuğunu katletmişti... Cani babaya müebbet hapis

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hamile kadın ve 2 çocuğunu silahla öldürmekle yargılanan sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Hamile kadın ve 2 çocuğunu katletmişti... Cani babaya müebbet hapis
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İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Kaya, savunmasında, ölen Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi, çocukların da babası olduğunu belirterek cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

İskenderun'da 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri çalışma başlatmıştı. Anne ve çocuklarının, silahla öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömüldüklerini belirleyen ekiplerce gözaltına alınan Turgay Kaya tutuklanmıştı.

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