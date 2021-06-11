İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3313
  • EURO
    10,1575
  • ALTIN
    509.177
  • BIST100
    1463.12
Güncel

Hamile karısını sokak ortasında darp etti

Bağcılar'da bir kişi, hamile karısını sokak ortasında feci şekilde darp etti.

DHA11 Haziran 2021 Cuma 10:45 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:45
ABONE OL

Olay, 8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Hamile kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırılan kocasının yanına gitti. Kadının kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.