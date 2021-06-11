Hamile karısını sokak ortasında darp etti

DHA 11 Haziran 2021 Cuma 10:45 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 10:45

Olay, 8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Hamile kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırılan kocasının yanına gitti. Kadının kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.