Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi oldu! Hamza Aydoğdu kimdir, nereli?

10 Haziran 2020 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 10:44

Hamza Aydoğdu'nun Aksaray Valisi olması sonrası Twitter'da hastag oldu. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Aksaray Valisi oldu. Öğretmenlikten başlayıp Milli Eğitim Bakanlığının her kademesinden görev yapan ve uzun yıllardır Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hamza Aydoğdu, çevresinde ve iş ortamında çok sevilen bir kişidir. Peki Hamza Aydoğdu kimdir?

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

10 Ocak 1975 yılında Bitlis’te doğdu. İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Hamza Aydoğdu’nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Millî Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etmiş; Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yapmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde üstlendiği görevlerde kısa sürede önemli başarılara imza atarak kurumun en yetkin kişilerinden biri haline gelen Hamza Aydoğdu 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.

Bakanlığın pek çok önemli projesinde imzası olan Aydoğdu, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sürecinde de gerek çalışanları gerek öğretmenler gerekse öğretmen aday adayları ile ilişkileri ile ön plana çıkmıştır. Zeki ve çalışkan bir eğitimci olarak tanınmakta, sosyal medyadaki aktifliği, görev alanındaki hareketliliği ve kapısı her daim herkese açık biri olması dolayısı ile sevilen genç bürokratlar arasında yer almaktadır.

Farklı dönemlerinin değişmeyen isimlerinden olan ve genç yaşına rağmen Bakanlığın hafızası olarak anılan yegâne isimlerden biridir. Eğitim ve kültür; liderlik ve yöneticilik; insan kaynakları yönetimi ve etkili iletişim; motivasyon ve kendini geliştirme; sosyal sorumluluk alanlarında pek çok seminer vermiş yine bu alanlarda onlarca makale yazmıştır.