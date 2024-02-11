İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2024 Pazar / 2 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hamza Dağ: Bilişim ve teknoloji alanında İzmir'in önünü açacak projeleri hayata geçireceğiz
Güncel

Hamza Dağ: Bilişim ve teknoloji alanında İzmir'in önünü açacak projeleri hayata geçireceğiz

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bilişim ve teknoloji alanında İzmir'in önünü açacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

AA11 Şubat 2024 Pazar 13:06 - Güncelleme:
Hamza Dağ: Bilişim ve teknoloji alanında İzmir'in önünü açacak projeleri hayata geçireceğiz
ABONE OL

Hamza Dağ, bir otelde düzenlenen programda, İzmir Konyalı Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Dağ, burada yaptığı konuşmada, yerel sorunlara çözüm bulmak için AK Parti hükümetlerinin gerekli çalışmaları yaptığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin makul taleplerini de geri çevirmediğini belirtti.

Narlıdere ve Buca metroları, Yeşillik Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi ağına alınması, Bornova ilçesindeki Özkanlar Semti pazar yeri sorunu gibi konularda yerel yönetime hükümetin verdiği destekleri anlatan Dağ, "Bahane üretme konusunda üzerlerine yok arkadaşların ama bir tane bahaneleri yok. Sadece Büyükşehir'in mi? Konak Belediyesi, (2020'deki) depremden sonra 'Yeni belediye binası yapacağız, belediye binamız depreme dayanıksız, bize 100 milyon liralık kredi ayarlar mısınız?' dedi. Onu da yaptık. Sonra binayı yapmaktan vazgeçtiler." dedi.

Toplu ulaşımda "90 dakika" uygulaması getireceklerini, su tarifesinde yüzde 50 indirim yapacaklarını, belediye ihalelerini sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayacaklarını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:

"Çandarlı Limanı ve arkası ile alakalı Ulaştırma Bakanlığımız bir çalışma içinde. O çalışmaya Büyükşehir olarak katkı sağlayacağız. Yenilenebilir enerjiyle ilgili, orayı hareketli hale getireceğiz. Yeni organize sanayi bölgesi çalışmalarımız olacak. İzmir'i bacasız fabrika yapmak için bilim ve sağlık turizminin merkezi yapmak durumundayız. Nasıl Ankara savunma sanayinde merkez olmuşsa biz de bilişim, teknoloji, teknokent anlamında İzmir'in önünü açacak işleri hayata geçireceğiz."

İzmir'de artık kronik sorunların ötelenip kenara konulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Dağ, "Asıl yazacağımız hikaye gönüllere girme hikayesi olacaktır." dedi.

Dağ, programı kapsamında Demokratik Sağlık Sen İzmir Şubesi üyeleriyle de bir araya geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.