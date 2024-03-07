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Güncel

Hamza Dağ paylaştı! Yeni seçim şarkısına beğeni yağdı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, hazırlanan yeni seçim şarkısını paylaştı. Seçim şarkısı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

7 Mart 2024 Perşembe 08:05 - Güncelleme:
Hamza Dağ paylaştı! Yeni seçim şarkısına beğeni yağdı
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden İzmir'i karış karış gezerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Dağ, sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan seçim şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

"BAŞARI GELİYOR KALMIYOR SORUN"

Hamza Dağ, yeni seçim şarkısını, şarkıya ait şu sözlerle paylaştı:

"Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu Körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu Başarı geliyor kalmıyor sorun"

İşte "Biz İzmir'iz başarabiliriz" klibinin sözleri:

"Nede Güzel İzmir'im

Bir tılsım gibisin

Ata'mın cesareti

Vatanın incisisin

Benzersiz bu şehir

Bulunmaz onun eşi

Kucaklar ecdat bizi

Yükseliş hemen şimdi

Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu

Körfez'de yunuslar yüzecek kordon boyu

Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu

Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun

Göreceksin geleceği kuracağız birlikte

Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler

Çekeceksin huzuru İzmir'de içine

Sana söz son bulacak artık tüm dertler

Yurdumun en batısında yok mu benim yolum

Güzel kokar aslında bir verseniz oyu

Bu mu sana layık olan uyan ata yurdum

Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun"

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