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  • Hamza Dağ'dan Faik Öztrak'a sert tepki: Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı
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Hamza Dağ'dan Faik Öztrak'a sert tepki: Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, terör örgütü PKK'nın Ankara'daki saldırı girişimi üzerinden iktidarı hedef alan açıklamalarda bulundu. Öztrak'a tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Kan donduran ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu yaklaşım, bir Türkiye düşmanlığı vesikasıdır. Seçim bitti, kaybettiniz Sn. Öztrak. Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı.' dedi.

3 Ekim 2023 Salı 08:07 - Güncelleme:
Hamza Dağ'dan Faik Öztrak'a sert tepki: Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı
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Ankara'da iki terörist tarafından İçişleri Bakanlığı binasına yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunuldu.

Teröristlerden birisi kendisini patlatırken diğeri de etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen saldırganın, PKK terör örgütü üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi.

FAİK ÖZTRAK SALDIRI ÜZERİNDEN İKTİDARI HEDEF ALDI

Saldırı sonrası Türkiye tek yürek olurken muhalefet kanadı ise algı operasyonlarına girişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ancak Öztrak konuşmasında sarf ettiği, "Saray'ın sıkıştığında iki seçim arasında terör kartına nasıl sarıldığı, seçmeni güvenlikle özgürlük arasında; canı ile malı arasında tercih yapmaya nasıl zorladığı hala milletimizin hafızalarındadır." sözleriyle PKK'nın gerçekleştirdiği alçak saldırı girişimi üzerinden mesnetsiz söylemlerle iktidarı hedef aldı.

Öztrak yaptığı açıklamada, yerel seçim sürecine girildiği bu dönemde saldırıda iktidarın parmağı olduğunu ileri sürdü.

CHP Sözcüsü'nün akıl dışı ithamlarına ise AK Parti'den cevap gecikmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Öztrak'a cevap verdi.

Öztrak'ın yaptığı açıklama terör örgütüne parmak ısırttığını ifade eden Dağ, "Kan donduran ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu yaklaşım, bir Türkiye düşmanlığı vesikasıdır." dedi.

"ARTIK HAİNLERE GÜZEL GÖRÜNMENİZE GEREK KALMADI"

Hamza Dağ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CHP Sözcüsü, yaptığı açıklamayla alçak terör örgütüne parmak ısırtmış, muhakeme yetisini ne denli yitirdiğini kamuoyu önünde ilan etmiştir. Kan donduran ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu yaklaşım, bir Türkiye düşmanlığı vesikasıdır. Seçim bitti, kaybettiniz Sn. Öztrak. Artık hainlere güzel görünmenize gerek kalmadı.

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