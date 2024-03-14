İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1261
  • EURO
    35,1819
  • ALTIN
    2233.3
  • BIST100
    8908.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hamza Dağ'dan taksici esnafına ''kamera ve kabin'' sözü
Güncel

Hamza Dağ'dan taksici esnafına ''kamera ve kabin'' sözü

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, son dönemde uğradığı saldırılarla gündeme gelen taksici esnafını ziyaretinde, “Hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde büyükşehir belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk” dedi.

IHA14 Mart 2024 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Hamza Dağ'dan taksici esnafına ''kamera ve kabin'' sözü
ABONE OL

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, saha çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Bu çerçevede, Hamza Dağ'ın bugünkü duraklarından biri de Karabağlar ilçesi oldu. İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Dağ'a; Cumhur İttifakı Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç da eşlik etti.

Hamza Dağ, cadde üzerindeki bir taksi durağını da ziyaret etti. Dağ, son dönemde uğradığı saldırılarla gündeme gelen ticari taksi esnafıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

"KAMERA VE KABİN" MÜJDESİ

Taksi esnafı için birçok proje üzerinde detaylıca çalıştıklarını belirten Dağ, "Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde büyükşehir belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

"3,5-4 SENE SONRA İZMİR'DE ASFALTLANMAMIŞ BİR TANE MAHALLE GÖRMEYECEKSİNİZ"

Bir esnafın, yolların bozukluğu sebebiyle tamirhaneden çıkamadıklarını belirtmesi üzerine Hamza Dağ, "Biz İzmir'in her yerini dolaşıyoruz. Bu konuda iki tane can alıcı şikayet var. Biri; sizin de belirttiğimiz gibi yolların bozuk olması. İnsanlar Çiğli'de de aynısını söylüyor, Buca'da da aynısını söylüyor, 'arabaların alt takımını yapmaktan bıktık' diyorlar. İkincisi de; 'su parası, elektrik parasından fazla geliyor.' Biz de dedik ki; su parasını yüzde 50 indireceğiz. Diğer konuda ise en kötülerinden başlayarak, sokak aralarına kadar tüm yolları tamir edeceğiz. Asfalt kalitesini de artıracağız. 3,5-4 sene sonra İzmir'de asfaltlanmamış bir tane mahalle görmeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.