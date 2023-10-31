İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2976
  • EURO
    30,0955
  • ALTIN
    1817.29
  • BIST100
    7634.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hananya Naftali'den algı operasyonu! DMM iddiaları çürüttü: Manipülasyondur
Güncel

Hananya Naftali'den algı operasyonu! DMM iddiaları çürüttü: Manipülasyondur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) Hananya Naftali'nin paylaşımındaki 'Bugün Dayr el-Balah'ta Gazze plajı. İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor' iddiasının manipülasyon olduğunu açıkladı.

31 Ekim 2023 Salı 15:13 - Güncelleme:
Hananya Naftali'den algı operasyonu! DMM iddiaları çürüttü: Manipülasyondur
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin paylaştığı bazı fotoğraflarla ilgili açıklamada bulundu. DMM, "İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

NAFTALİ'DEN ALGI OPERASYONU

Naftali'nin algı oluşturmak istediği belirtilen DMM açıklamasında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaydığı dezenformasyonla sık sık gündeme gelen Hananya Naftali'nin paylaştığı bazı fotoğraflarla ilgili, "Bugün Dayr el-Balah'ta Gazze plajı. İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor" iddiası da manipülasyondur. "Sivillere yönelik saldırı yok, Gazze'de insanlar denize girip eğleniyor" algısı oluşturmak amacıyla paylaşılan fotoğraflarda, su ve elektriği İsrail tarafından kesilen Gazzelilerin temizlik amacıyla deniz suyu kullandığı 29 Ekim tarihinde kaydedilmiştir." denildi.

Gazze'de elektrik ve suyun olmadığına dikkat çekilen paylaşımda, "Fotoğraflar AFP tarafından, "29 Ekim 2023'te güney Gazze Şeridi'ndeki Dayr el-Balah sahilinde, tatlı su ve elektrik yokluğu nedeniyle deniz suyu kullanarak çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayan ve yıkanan Filistinliler" bilgisiyle servis edilmiştir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin paylaştığı bazı fotoğraflarla ilgili, "İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor" iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

  • manipülasyon açıklama
  • sivil hedefler
  • Gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.