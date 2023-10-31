Hananya Naftali'den algı operasyonu! DMM iddiaları çürüttü: Manipülasyondur

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin paylaştığı bazı fotoğraflarla ilgili açıklamada bulundu. DMM, "İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

NAFTALİ'DEN ALGI OPERASYONU

Naftali'nin algı oluşturmak istediği belirtilen DMM açıklamasında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında yaydığı dezenformasyonla sık sık gündeme gelen Hananya Naftali'nin paylaştığı bazı fotoğraflarla ilgili, "Bugün Dayr el-Balah'ta Gazze plajı. İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor" iddiası da manipülasyondur. "Sivillere yönelik saldırı yok, Gazze'de insanlar denize girip eğleniyor" algısı oluşturmak amacıyla paylaşılan fotoğraflarda, su ve elektriği İsrail tarafından kesilen Gazzelilerin temizlik amacıyla deniz suyu kullandığı 29 Ekim tarihinde kaydedilmiştir." denildi.



Gazze'de elektrik ve suyun olmadığına dikkat çekilen paylaşımda, "Fotoğraflar AFP tarafından, "29 Ekim 2023'te güney Gazze Şeridi'ndeki Dayr el-Balah sahilinde, tatlı su ve elektrik yokluğu nedeniyle deniz suyu kullanarak çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayan ve yıkanan Filistinliler" bilgisiyle servis edilmiştir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali'nin paylaştığı bazı fotoğraflarla ilgili, "İsrail Gazze'de sivilleri hedef almıyor" iddiası doğru değildir." ifadelerine yer verildi.