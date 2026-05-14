İstanbul Kadıköy'de 2001'de yatağında bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan Hande Çinkitaş cinayeti, uzun yıllar "faili meçhul" kaldı. 2020'de gelişen teknolojiyle olay yerindeki bulgular yeniden incelendi.

Cinayette kullanılan bıçakta baba Nezih Çinkitaş'a ait yoğun DNA profili tespit edilince dosyanın seyri tamamen değişti. Mahkeme, "yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle baba ve üvey anne hakkında beraat kararı verdi.

Anne Handan Yılmazer'in itirazıyla dosya istinafa taşındı. İstinaf, yerel mahkeme kararını bozarak baba Nezih Çinkitaş'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

MÜEBBET KESİNLEŞTİ

Üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın beraati ise korundu. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay, istinafın hükmünü hukuka uygun buldu. Dün dosyanın resmen kapatılmasıyla, 25 yıl sonra baba cezası kesinleşti. Nezih Çinkitaş'ın tutuklanıp cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

'KIZIM HUZURA KAVUŞSUN BEN DE NEFES ALAYIM'

AKŞAM'a konuşan anne Handan Yılmazer şunları söyledi: Yargıtay'ın verdiği bu kararla adalet çok geç de olsa yerini buldu, artık kızım mezarında huzura kavuşsun. Çok yoruldum ama sonunda adaletin tecelli etmesi tek tesellim.