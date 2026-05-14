İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4429
  • EURO
    53,3472
  • ALTIN
    6859.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hande Çinkitaş cinayeti 25 yıl sonra çözüldü! Yargıtay cezayı onadı
Güncel

Hande Çinkitaş cinayeti 25 yıl sonra çözüldü! Yargıtay cezayı onadı

12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın 2001'de Kadıköy'deki evinde öldürülmesiyle ilgili baba Nezih Çinkitas'a verilen müebbet hapis Yargıtay'ca onandı.

AKŞAM Gazetesi14 Mayıs 2026 Perşembe 07:50 - Güncelleme:
Hande Çinkitaş cinayeti 25 yıl sonra çözüldü! Yargıtay cezayı onadı
ABONE OL

İstanbul Kadıköy'de 2001'de yatağında bıçaklanmış halde cansız bedeni bulunan Hande Çinkitaş cinayeti, uzun yıllar "faili meçhul" kaldı. 2020'de gelişen teknolojiyle olay yerindeki bulgular yeniden incelendi.

Cinayette kullanılan bıçakta baba Nezih Çinkitaş'a ait yoğun DNA profili tespit edilince dosyanın seyri tamamen değişti. Mahkeme, "yeterli delil bulunmadığı" gerekçesiyle baba ve üvey anne hakkında beraat kararı verdi.

Anne Handan Yılmazer'in itirazıyla dosya istinafa taşındı. İstinaf, yerel mahkeme kararını bozarak baba Nezih Çinkitaş'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

MÜEBBET KESİNLEŞTİ

Üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın beraati ise korundu. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay, istinafın hükmünü hukuka uygun buldu. Dün dosyanın resmen kapatılmasıyla, 25 yıl sonra baba cezası kesinleşti. Nezih Çinkitaş'ın tutuklanıp cezaevine gönderilmesi bekleniyor.

'KIZIM HUZURA KAVUŞSUN BEN DE NEFES ALAYIM'

AKŞAM'a konuşan anne Handan Yılmazer şunları söyledi: Yargıtay'ın verdiği bu kararla adalet çok geç de olsa yerini buldu, artık kızım mezarında huzura kavuşsun. Çok yoruldum ama sonunda adaletin tecelli etmesi tek tesellim.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.