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Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İl il koronavirüs vaka ve ölü sayıları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'de hangi illerde vakalar olduğu merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının olduğu illeri açıkladı. Bu açıklamanın ardından Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? Hangi şehirlerde koronavirüsten kaç kişi öldü? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte il il koronavirüs vaka ve ölü sayıları

01 Nisan 2020 Çarşamba  20:36 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 20:36
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Koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla ilgili son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı Covid-19 haritasındaki son koronavirüs vaka sayılarını ve illerdeki ölü ve hasta sayılarını açıkladı. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka sayısında son durum ne? Türkiye'deki koronavirüs vakaları hangi illerde? Hangi şehirde kaç ölü var? Bakan Koca'nın açıkladığı verilerde yapılan test sayısı ve vaka sayısı gibi istatistikler yer alıyor. İşte illerdeki koronavirüs vakaları ve hastalıktan ölenlerin olduğu iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, 1 günde 63 kişinin hayatını kaybettiğini toplam ölü sayısının 277'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca açıklamasında il il vaka sayılarını açıkladı.

Toplam hasta sayısının 15 bin 679 olduğunu açıklayan Koca, 14 bin 196 kişiye test yapıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı 601 sağlık çalışanının da testinin pozitif çıktığını dile getirdi.

İL İL VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60 lara yakın. Daha son İzmir izliyor, sonra Ankara izliyor. 39 ilimizde can kaybımız var. Ağırlıklı İstanbul devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak ve Sakarya.

İstanbul: 8852

İzmir: 853

Ankara: 712

Konya: 584

Kocaeli: 410

Isparta: 286

Sakarya: 207

Adana: 197

Bursa: 135

Samsun: 112

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS ÖLÜ SAYILARI

Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

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