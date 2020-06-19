Hangi illerde giriş çıkış yasağı getirildi? İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? İşte giriş çıkış yasağı gelen şehirler!

19 Haziran 2020 Cuma 15:58 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 15:58

Türkiye'de bazı illerde uygulanan giriş çıkış yasağı sonucu Hangi illerde giriş çıkış yasağı getirildiği merak konusu oldu. HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine çeşitli illere giriş çıkış yasağı getirildi. İstanbul'a giriş çıkış yapmak zorunda olan vatandaşlar da giriş çıkış yasağı gelen şehirleri öğrenmek istiyor.

HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ?

İllerin Valilikleri tarafından giriş çıkış yasağı hakkında bilgi verirlirken bu kısıtlamanın kaç gün süreceği ve kimleri kapsadağı da duyuruldu. Bununla beraber, Ankara, İzmir ve İstanbul'a giriş çıkış yasağı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi? İstanbul'a giriş çıkış yasaklandı mı? İşte detaylar

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Toplu gösteri, eylem, konferans gibi kalabalık yapılan organizasyonlar ile corona virüsün bulaşma riskini önlemek amacıyla valiliklerin aldıkları kararlarla bazı şehirlerde toplu giriş çıkışlar yasaklandı. Ankara, İzmir ve İstanbul'a giriş çıkışlar yasak değil. Giriş çıkış yasağı gelen şehirler ise Adana, Hakkari, Kırklareli, Bitlis, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Mersin, Edirne ve Van olarak belirlendi.

ADANA'DA 15 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.

EDİRNE'DE 3 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.

KOCAELİ'NDE 15 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.

SAKARYA'DA 5 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Ankara, İzmir ve İstanbul'da şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? Giriş çıkış yasağı olan şehirler listesi!

TEKİRDAĞ'DA 3 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.

BİTLİS'TE 15 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

HAKKARİ'DE 2 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.

KIRKLARELİ'NDE 6 GÜN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

Giriş çıkış yasağı gelen iller hangileri? Ankara, İzmir ve İstanbul'da şehirlerarası seyahat kısıtlaması var mı? Giriş çıkış yasağı olan şehirler listesi!

VAN'DA DA GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,

14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,

1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.

MERSİN'DE DE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Mersin Valiliğinden yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama, uğurlama, çadır ve stant kurulması ile kente giriş ve çıkışların 15 gün sınırlandırıldığı duyuruldu.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Demokratik Mücadele Programı" adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır." denildi.

İSTANBUL İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ'NDEN YENİ KARARLAR

İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında haziran ayı sonuna kadar 50 kişinin üzerindeki gösteri, açık hava toplantısı, uğurlama, çadır kurma gibi eylemleri yasaklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 14 haziranda Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi bazı kararlar aldı.

Yazılı ve görsel medyada yer alan, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, insanların toplu olarak bir araya gelmelerine sebebiyet verecek eylem/etkinlik programları düzenleyeceklerine ilişkin haberlerin değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 salgınına ilişkin önlemler değerlendirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilen ve Türkiye'de de salgın riski olan Kovid -19 hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaştığının hatırlatıldığı açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu vurgulandı.

Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil Toplum Kuruluşlarının insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi ile vatandaşların, meydanlarda, sokak ve caddelerde, sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararı halen yürürlükte bulunmaktadır."