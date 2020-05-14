Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? İşte Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller

14 Mayıs 2020 Perşembe 17:53 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 17:53

Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller yoğun olarak araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili Genelgeyi yayımladı. Koronavirüs salgınında tedbir kapsamında 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Bu gelişme sonrası maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller arama motorlarında aranmaya başlandı. Bugün alınan kararla; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasakladı. Bu karar sonrası 3 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Peki maskesiz sokağı çıkmanın cezası kaç TL? İşte maskesiz sokağa çıkmanın cezası ve merak edilen diğer detaylar...

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İl Hıfzıssıhha Kurulları, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Bu illere sonradan Rize, Karabük ve Kırklareli de eklendi.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 13 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Maskesiz sokağa çıkma yasağını duyuran ve sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken İl Hıfzıssıhha kurulları, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 10 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde maske takmadan sokağa çıkan vatandaşlara polis ve zabıta ekipleri tarafından bin TL cezai işlem uygulanacağı açıklandı.

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlarken; kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor

MASKE SATIŞINA İZİN VERİLDİ

Maske satışına izin verilmesiyle birlikte maske tavan fiyatı 1 TL olmak üzere 50'li paketler halinde Eczane, market ve medikal malzemesi satış noktalarında maske satışları yapılıyor.

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Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokakta maske takma zorunluluğu getirilen illere Rize, Karabük ve Kırklareli de eklendi. Böylece 13 ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklanmış oldu.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Dinamik bir sürecin yaşandığını ifade eden Vali Çeber, kentte 2 yeni karar aldıklarını söyledi. Vali Çeber, “65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerlidir. Bir diğer karar ise maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” dedi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Maske takmanın önemine işaret edilen açıklamada, "İl genelinde tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uygun hareket etmeleri zorunludur." ifadesi kullanıldı.

KARABÜK

Karabük Valisi Fuat Gürel, alınan sıkı tedbirler kapsamında 8 gündür korona virüs vak’asının bulunmadığını belirterek, kentte vatandaşlara maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürel, havaların ısınmasıyla sokaklarda kalabalıkların artmaya başladığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun maske taktığını memnuniyetle görmekteyiz fakat hala maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşlarımızın olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Virüs tehlikesinin halen devam ettiğini ve mücadelenin sürdüğünü kaydeden Gürel, "Virüsün bir an önce bitmesi ve hayatımızın normale dönmesi için şu ana kadar aldığımız kararlara ilave olarak, sokağa maskesiz çıkılmaması, tüm iş yerlerinde çalışanların maske takması, şehrimizin cadde, sokak, meydan, park ve tüm sosyal alanlarında maske takılması zorunluluğu getirme kararı alıyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım, sosyal mesafemizi koruyalım, maskesiz dışarıya çıkmayalım. Cumhuriyet kenti Karabük’ün bilinçli ve aydın insanlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara harfiyen uyacağına ve bu illetle mücadelede başarılı olacağımıza inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MASKE VURGUSU

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini açıklamıştı.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

4 günlük sokağa çıkma yasağının seyahat yasağının devam ettiği Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde kısıtlama devam edecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALDIRILDIĞI 9 İL!

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN 15 İL

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Şehirler arası seyahat yasağı corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez 3 Nisan günü uygulamaya konmuştu. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla; seyahat yasağının Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ için sona erdiğini açıkladı. Geçen hafta da Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay ve Malatya için şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.

Seyahat yasağının 14 gün daha uzatıldığı şehirler ise şunlar: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.