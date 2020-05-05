Hangi illerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı? İşte seyahat yasağında kısıtlamanın kalktığı 7 il

05 Mayıs 2020 Salı 10:42 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 10:42

Hangi illerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı? Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bir süredir büyük şehirlerde devam eden seyahat kısıtlaması kararının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. 7 ilde dün itibariyle kısıtlama kaldırıldı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat kısıtlaması için ilk etapta 7 il için izin verilirken, diğer illerin seyahat yasağı hakkında detaylar ise 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeniden gündeme alınacak. Peki, seyahat yasağı kalkan 7 il hangileri? İşte seyahat yasağında kısıtlamanın kalktığı 7 il ve konu hakkında detaylı bilgiler

BAZI İLLERDEKİ SEYAHAT YASAĞI KALKTI

Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat yasağı ve araç giriş çıkışı kısıtlamasının bazı iller için kaldırıldığını açıkladı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı diğer iller için yasağın ne zamana kadar süreceği bilgisinin de yer aldığı genelge valiliklere yolladı. Başkan Erdoağan, 7 ilde seyahat kıstılamasının kaldırıldığını açıkladı. Vatandaşlar bu gelişme sonrası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilin hangisi olduğunu araştırmaya başladı. Hangi illerde seyahat kısıtlaması kaldırıldı? İşte, seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il ve şehirler arası seyahat yasağı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

SEYAHAT YASAĞI KALKAN 7 İL HANGİLERİ?

Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat yasağı kaldırıldı.

Seyahat yasağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün şu açıklamayı yaptı:

Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulamasını sürdürüyoruz.

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

GENELGE YAYINLANDI!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

DİĞER İLLERDE KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.