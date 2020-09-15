Hangi illerde sigara içmek yasaklandı? İşte sokakta sigara içme yasağı olan iller

15 Eylül 2020 Salı 17:49 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 17:49

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artarken, salgının yayılmasını önlemek adına yeni adımlar atılıyor. Son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı illerimizde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı. Peki Hangi illerde sigara içmek yasaklandı? Konuyla ilgili illerin valiliklerinden son dakika açıklaması geldi. İşte sokakta sigara içme yasağı olan iller

HANGİ İLLERDE SİGARA İÇMEK YASAKLANDI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında iki ilde kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde sigara içilmesi yasaklandı. Kastamonu'da da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın yoğun bulunduğu meydan, park ve duraklarda sigara içilmesi yasaklandı.

VALİLİKLERDEN SİGARA İÇME YASAĞI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

İşte bazı illerimizin valiliklerinden yapılan o açıklamalar;

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Avni Çakır başkanlığında koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandığı bildirildi. Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını arttırdığı ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle bazı kararların alındığı kaydedildi. Buna göre tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere izin verilecek. Sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanlar daha önce tespit edilen yurtlarda izolasyon altında tutulacak.

Açıklamada ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmenin yasaklandığı belirterek, "Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler (banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb.) ile semt pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullandı.

ORDU'DA YASAK GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde de yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içilmesi yasaklanmıştı.

Fatsa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fatsa'da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dâhil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi'nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır" denilmişti. (DHA)