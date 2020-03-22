Hangi illerde sokağa çıkma yasağı getirildi? Sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberi!

22 Mart 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 17:18

Tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılan ve en ülkemizde de görülen corona virüs hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Koronavirüsten korunma amacıyla alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberi daha geldi. Türkiye'de Koronavirüs (corona virus- Covid-19) salgınını önlemek ve riskli gruptaki vatandaşları korumak için sokağa çıkma yasağı kararı alındı. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını bildirdi. Gelen bir son dakika haberine göre Eskişehir Valiliği tarafından alınan kararla kronik hastalara ve 65 yaş üstü keyfi dışarı çıkana para cezası gelecek.

Eskişehir Valiliği tarafından korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' getirildiği duyuruldu. Aksi taktirde cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Tüm dünyada hızla yayılan korona virüse karşı ülke genelinde önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak korona virüs tedbirleri kapsamında Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında 21 Mart tarihinde Vilayet Toplantı Salonu'nda toplandı. Toplantıda alınan kararlar Eskişehir Valiliğinin resmi sitesinde duyurulurken, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara 'sokağa çıkma yasağı' getirildiği, karara uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesileceği açıklandı.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesidir.

Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler.

Bu durum toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağından;

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda,

1-Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi gereğince; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın (bu kapsamda olmakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut süreçteki aciliyeti ve kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan (kanser hastaları ve organ nakli olanlar istisna) kamu görevlileri (doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il ve ilçe müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri görev yürüttükleri için hizmetlerine ihtiyaç duyulduğu ilgili il/kurum müdürlerince değerlendirilenler hariç olmak üzere) ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin yasaklanmasına;

2-Yukarıda alınan kararlara uymayanlara;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası (3.150 TL),

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası (392 TL) uygulanmasına,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi gereğince işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İHBAR EDİLEBİLECEK

ALO 112-155-156 numaraları aranıp sokağa çıkma yasağını önemsemeyen vatandaşın ihbar edilmesi durumunda yasağı ihlal edenlere 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacak.

ERZİNCAN'DA DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Erzincan Valisi ali Arslantaş da yasağa uymayan 65 yaş üzeri için bir karar alındığını bildirmişti.

Arslantaş, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3150 TL ceza TCK 195’e göre suç duyurusunda bulunulacaktır. ALO 112-155-156 numaralarını arayamayacak durumdaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın komşuları ile mahalle ve köy muhtarlarımızın da arayabileceğinin bilinmesi çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, söz konusu yasağa ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağını delenlere 3 bin 150 TL cezai işlem uygulanacağını ve hakkında işlem başlatılacağını duyurdu.