Hani CHP işçi partisiydi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) çıkartılan işçiler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Şişhane’deki İl Başkanlığı’nın önünde oturma eylemine başladı. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından çeşitli birimlerden işine son verilen yüzlerce çalışan İBB önünde oturma eylemi yapmaya başlamıştı. İşten çıkartılan 30 kişilik grup eylemini CHP İl Başkanlığı’nın önüne taşıdı. Dün sabah erken saatlerde CHP İl Başkanlığı’nın önünde toplanan işçiler, eylemlerinin kendilerine yapılan haksızlık sona erene kadar süreceğini söyledi.

HİÇBİRİ ORTADA YOK

İBB’deki işine son verilen güvenlik görevlisi Arzu Çakır, “Biraz önce CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştük. Buradan geçerken bizimle görüşmek istediğini söyledi. Kaftancıoğlu, bizim İBB’de işe alınmamızın hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyor” dedi. Çakır, “Kaftancıoğlu, ‘siz iki gün sonra iş bulabilirsiniz ama dışarıda 200 bin insan var. CHP olarak biz işçi partisiyiz’ diyor. Madem CHP işçi partisi, bizi neden işten çıkartıyor” ifadelerini kullandı. Arzu Çakır, “CHP’den ‘Biz işçi partisiyiz, destek oluyoruz’ diyenlerden şu ana kadar gelen olmadı. Bizim tek istediğimiz işimiz, başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.

SÖZLERİNİ UNUTTULAR

İşine son verilen bir başka İBB çalışanı Mahmut Yenikaya da şunları söyledi: “Bizi yalnızca bir kısa mesajla haksız bir şekilde işten çıkarttıkları için buradayız. Saraçhane’deki eylemimiz sürüyor ancak CHP İl Başkanlığı önüne gelerek sesimizi daha da yükseltmeyi hedefledik. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce hiçbir işçinin emeğiyle, ekmeğiyle oynamayacaklarını söylemişlerdi. Biz, seçimlerden önce verilen bu sözleri yerine getirmelerini istiyoruz. Bunu sadece biz değil, bütün halkımız istiyor.” İşçilerin yanlarındaki ‘Ey İmamoğlu! Hani kimse işinden olmayacaktı?’, ‘Ekmeğime uzanan eller kırılsın’, ‘Ey Kılıçdaroğlu! Namus sözün seçime kadar mıydı?’ yazılı dövizler dikkat çekti.