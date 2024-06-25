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Güncel

Heniyye'nin akrabalarında şehit sayısı 69'a ulaştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, 'Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin aziz milletinin şehitleri kervanına akrabalarından katılanların sayısı 69'a ulaşmıştır. Filistin'in kahraman halkına başsağlığı diliyorum' dedi.

IHA25 Haziran 2024 Salı 10:32 - Güncelleme:
Heniyye'nin akrabalarında şehit sayısı 69'a ulaştı! Cumhurbaşkanlığından açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin akrabalarında şehit sayısının 69'a ulaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Topçu, şunları kaydetti:

"Hamas Siyasi Büro Başkanı inancın timsali Ümmetin kahraman evladı İsmail Haniye'nin aziz milletinin şehitleri kervanına akrabalarından katılanların sayısı soykırım suçu işleyen katil İsrail devletinin son vahşi saldırısı ile 69'a ulaşmıştır. Şehitlerimize rahmet, İsrail'e lanet kendilerinin değerli şahsında Filistin'in kahraman halkına başsağlığı diliyorum.

Allah (CC); 'Hasbünallahü ve ni'me'l-vekil' diyerek Siyonist İsrail'e ve başta ABD olmak üzere yandaşlarının 7 Ekim'den bu yana yaptığı soykırıma Ümmetin izzetini korumak için tek başına kahramanca direnen Filistin'i, halkını korusun ve yüceltsin. Türkiye; devleti ve milleti ile özgür Filistin dünya devletleri arasında hak ettiği yeri alana kadar her türlü desteğine devam edecektir."

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