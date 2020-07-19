19 Temmuz 2020 Pazar 11:03 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 11:03

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye, "Hanya'yı Konya'yı anlamak deyimindeki Hanya, günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır?" sorusu damga vurdu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki bir soru yine izleyenlerin merakını cezbetti. Hanya'yı Konya'yı anlamak deyimindeki 'Hanya' günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır? sorusunun cevabı programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tüm sorulara doğru cevap veren yarışmacı 1 milyon TL'nin sahibi oluyor. Peki Hanya'yı Konya'yı anlamak deyimindeki Hanya nerdededir? İşte o sorunun cevabı...

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine bir soruyla izleyicileri meraklandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'deki Hanya'yı Konya'yı anlamak deyimindeki 'Hanya' günümüzde hangi ülkenin topraklarındadır?

HANYA'YI KONYA'YI ANLAMAK DEYİMİNDEKİ HANYA GÜNÜMÜZDE HANGİ ÜLKENİN TOPRAKLARINDADIR?

A: Yunanistan

B: Gürcistan

C: İran

D: Libya

Doğru cevap: A Yunanistan

Hanya Orta Çağ 'da Venedikliler döneminde Canea adını taşımıştır Girit 'in ikinci büyük şehri (2001 nüfusu 139000) ve aynı adı taşıyan ve Girit'in dört idarî bölümünden biri olan ilin (nomos) merkezidir.

828 yılında adayı fetheden Araplar tarafından kuruldu. Sırasıyla Doğu Roma ve Venedik hakimiyetine geçen adaya 1453 yılında İstanbul’un Osmanlılar tarafından fethinden sonra şehirden kaçan pek çok din adamı ve sanatçı sığındı; Bizans kültürü ve dinini yaşattılar. Hanya, 1645 yılında 54 gün süren kuşatmadan sonra 17 Ağustos’ta Osmanlılar tarafından fethedildi. Osmanlılar’ın Girit Adası’nda fethettiği ilk kale idi. 1669'da adanın fethini tamamlayan Osmanlı Devleti tarafından adanın idarî merkezi yapıldı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında çıkan Rum isyanı üzerine adaya gönderilen Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Girit Rumlarının bağımsızlığı için zemin hazırlayan Halepa Sözleşmesi’ni 23 Kasım 1878’de Hanya’nın bir ilçesi olan Halepa’da imzaladı.



Hanya, 1898-1908 arasındaki Girit Cumhuriyeti döneminde de başkent işlevi görmüştür.

1880 yılında kurulan Mevlevihane, 1904 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüş ve civardaki diğer Mevlevihaneler ile Müslümanlar arasında bir haberleşme merkezi işlevini sürdürmüştür.

Yunan devlet adamı Eleftherios Venizelos Hanya'ya yakın bir köyde doğmuştur. Türkçedeki "Hanya'yı ve Konya'yı görmek" deyimi bu şehirden dolayı ortaya çıktığı düşünülür.