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Hapis cezasına çarptırılan HDP'li yönetici yurt dışına kaçarken yakalandı

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP Darıca ilçe yöneticisi, yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de yakalandı.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 21:58 - Güncelleme:
Hapis cezasına çarptırılan HDP'li yönetici yurt dışına kaçarken yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, HDP Darıca ilçe yöneticisi İ.G., terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması için faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezası kesinleşen İ.G'nin, yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Yurt dışına kaçabilmek için Edirne'ye gelen İ.G., TEM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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