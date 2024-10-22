Hapşırık nöbeti geçiren Benazir Aydın'dan güzel haber! Taburcu oldu

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırmaya başladı. Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Burada doktorlar Aydın'a, serum tedavisi uygulayarak taburcu etti. Yaşamında zorlanan Benazir Aydın'ın, bir süre sonra hapşırığı arttı. Hapşırık nöbetinin nedeni belirlenemeyen Benazir Aydın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

18 Eylül'den itibaren aralıksız hapşıran Benazir Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkik ve tedaviyle Aydın, 35 gün sonra hapşırık nöbetinden kurtuldu. Aydın'ın sinir damarlarına 4 kez yapılan enjeksiyon sayesinde hapşırığının kesildiği öğrenildi.

'ALLAH'IMA ÇOK ŞÜKÜRLER OLSUN'

Sağlığına kavuştuğunu belirten Benazir Aydın, "Allah'ıma çok şükürler olsun. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanlığı'na da çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi.