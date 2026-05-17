Haraç istediler vermeyince şiddet uyguladılar: Mersin'de suç şebekesi çökertildi

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilerden tehdit ve şiddet yoluyla haraç almaya çalıştığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

IHA17 Mayıs 2026 Pazar 00:11 - Güncelleme:
Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilik yapan bazı kişilerden şiddet ve tehditle haraç almaya çalışan şebeke çökertildi, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki bazı çiftçileri hedef alarak baskı, tehdit ve şiddet kullanarak para isteyen şüphelilerle ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma çerçevesinde çiftçilerden O.A.'yı para vermediği için iple bağlayarak silahla tehdit ettiği, telefonunu parçaladığı iddia edilen H.Y.'nin liderliğini yaptığı 6 kişilik şebeke belirlendi. Belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek, bir miktar kenevir ile tohumu ve 5 bin 400 adet boş makaron ele geçirildi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin İl Jandarma KOM ve Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadeleri alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan H.Y. ile birlikte 5 şüpheli silahla, birden fazla kişi ile birlikte tehditle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

