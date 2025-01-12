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Haraç vermeyen kliniğe silahlı saldırı: Özel harekattan saldırganlara baskın

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan bir kliniğe, haraç kesen çete tarafından 2 ay önce silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine harekete geçen özel harekat polisi, kimlikleri tespit edilen saldırganların adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda 4 kişi yakalandı.

AA12 Ocak 2025 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Haraç vermeyen kliniğe silahlı saldırı: Özel harekattan saldırganlara baskın
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Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 Ocak'ta bir kliniğe silahlı saldırıya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

İş yeri işletmecisi A.K, polise verdiği ifadede, yaklaşık 2 ay önce telefonla kendisini arayan bir kişinin, çete üyesi olduğunu söyleyip 50 bin avro haraç istediğini anlattı. Bu talebi kabul etmeyince 6 Ocak'ta iş yerinin kurşunlandığını belirten A.K, saldırganların kendisine olay anını kaydettikleri video gönderdiklerini ve istedikleri parayı 70 bin avroya çıkardıklarını bildirdi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler E.Y. (33), Tanju S. (20), Hakan P. (23) ve Çağdaş K. (17) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan P. ile Çağdaş K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden E.Y. savcılık sorgusunun ardından, Tanju S. ise hakimliğin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, saldırganların işletmeciye gönderdiği görüntünün yanı sıra olay, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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