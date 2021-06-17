İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2021 Perşembe / 7 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6353
  • EURO
    10,3386
  • ALTIN
    501.439
  • BIST100
    1423.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Harç makinesi pervanesine kapılan 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Güncel

Harç makinesi pervanesine kapılan 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da işçi Nesih Cengiz (29), harç makinesi kazanını temizlerken pervanelere kapılarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DHA17 Haziran 2021 Perşembe 11:58 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:58
ABONE OL

Olay, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Briket atölyesinde çalışan Nesih Cengiz, çalışan harç makinesi kazanını temizlemek istedi. Bir anda makinenin pervanelerine kapılan Cengiz, kazanın içerisine düşerek sıkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, harç makinesini durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontolde Cengiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cengiz'in cansız bedeni, harç makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.