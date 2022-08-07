Harekat öncesi kumpas! Talimatın Kandil'den geldiği ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Harekat bölgesinde bulunan üs bölgesine, 20 Temmuz'da PKK'lı teröristler tarafından roket saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı sırada bölgeye 4-5 kilometre mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda teröristler tarafından ateş açıldığı belirlendi. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

TALİMAT KANDİL'İN SÖZDE YÖNETİCİSİNDEN

Akşam'ın haberine göre; Söz konusu eylemin talimatını terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

PROPAGANDA YAPTILAR

PKK terör örgütünün, Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak, Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştığı belirlendi. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, 2 Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı. Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı.

5 ŞEHİDİN SALDIRI TALİMATI DA ONDAN

25 Mayıs'ta Pençe Kilit Operasyonu'nda Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Onur Doğan, Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit düştüğü saldırı emrini de terörist Atalay vermişti. Atalay'ın, 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı ve hain örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi olduğu öğrenildi. Terörist, İçişleri Bakanlığı'nın da en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alıyor.