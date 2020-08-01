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Hareket halindeki araba alev aldı

Konya'da hareket halindeki otomobil, bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobilin alev aldığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

DHA01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 16:04
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Olay, öğle saatlerinde, Taşkent- Ermenek yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil bir anda alev aldı. Sürücü otomobili yol kenarında durdurup, araçtan inerek alevlere müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin de desteğiyle yangını söndürmeye çalışan sürücü başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alev aldığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

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