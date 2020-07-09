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Hareket halindeki metrobüste yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsten dumanlar yükselmeye başladı. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. O anlar ise bir cep telefonu ile görüntülendi.

DHA09 Temmuz 2020 Perşembe 10:49 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:49
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Olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi. Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

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