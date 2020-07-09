İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8677
  • EURO
    7,7796
  • ALTIN
    399.1
  • BIST100
    119065
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hareket halindeki otomobil alev aldı, sürücü canın zor kurtardı
Güncel

Hareket halindeki otomobil alev aldı, sürücü canın zor kurtardı

Antalya'da hareket halindeyken bir anda alev alan arabadaki sürücü, canını son anda kurtardı.

IHA09 Temmuz 2020 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 13:54
ABONE OL

Atatürk Caddesi üzerinde esnaflık yapan Barbaros Çavuş, iş yerinden çıktıktan sonra 07 AOP 42 plakalı otomobiline bindi. Kontak anahtarını çevirmesi ile birlikte otomobil motor kısmından alev aldı. Kendini dışarı atarak kurtulan sürücü, çevredeki esnaflarla birlikte yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler de soğutma çalışması yaptı. Kısa sürede söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.