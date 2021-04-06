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Hareket halindeki tır alev aldı

Bilecik'te kum ve çakıl taşı yüklü tırda, seyir halindeyken, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DHA06 Nisan 2021 Salı 15:42 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 15:42
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Osmaneli ilçesine giden Rauf Kars yönetimindeki 41 ND 636 plakalı tırda, seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Sürücü Kars, aracı durdurduğu tırdan inerek, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bayırköy ve Vezirhan belde belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında tırın dorsesi ve sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi.

Bir süre kapalı kalan yol ise TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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