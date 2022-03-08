İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,517
  • EURO
    15,8574
  • ALTIN
    939.524
  • BIST100
    2027.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hareket halindeki traktörün römorkundan düşen işçi hayatını kaybetti
Güncel

Hareket halindeki traktörün römorkundan düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, çakıl taşı dökme çalışması sırasında hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Engin Akyol (28), hayatını kaybetti.

DHA8 Mart 2022 Salı 14:19 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 14:19
ABONE OL

Kaza, dün Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Akyol, sondaj çalışması yapılan kuyu ve çevresine traktör römorkundan çakıl taşı dökmeye başladı. Bu sırada Akyol, hareket halindeki traktörün römorkundan dengesini kaybedip, düştü. Römork tekeri altında kalan Akyol, ağır yaralandı. Yardıma koşan mesai arkadaşları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyol, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akyol, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akyol'un cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Akyol'un cenazesi, bugün Çameli ilçesindeki Yaylapınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma, Engin Akyol'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.