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Hareket kabiliyeti yok edildi! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Sınır ötesinde bulunan terör tehditlerini bertaraf etmek ve bölgede huzuru sağlamak amacıyla Suriye'de operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2023 Ocak'tan bu yana bölgede 2 bin 774 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonların terör örgütünün hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdığı ifade edildi.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
Hareket kabiliyeti yok edildi! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a darbe indiren TSK, bölgede kararlılıkla düzenlediği operasyonlarla son iki yılda çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi.

Sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerinin faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla Suriye'de sürdürdüğü operasyonlarında etkili sonuçlar elde eden TSK, Milli Savunma Bakanlığı'ndan şu ana kadar açıklanan verilere göre, 2023 yılında Suriye'de bin 502, yılın başından bu yana ise bin 272 teröristi etkisiz hale getirdi.

2023 OCAK AYINDAN BU YANA SURİYE'DE TOPLAM 2 BİN 774 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan TSK, bölgede terör tehditleri bertaraf etmek ve bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlarına kesintisiz olarak devam ediyor. Bu çerçevede operasyonlarına kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 2023 Ocak ayından bu yana Suriye'de toplamda 2 bin 774 teröristi etkisiz hale getirdi.

OPERASYONLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAREKET KABİLİYETİNİ CİDDİ ÖLÇÜDE SINIRLANDIRDI

Uzmanlar, bu sayıların Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunun bir göstergesi olduğuna işaret ederken, operasyonların terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırladığını ifade ediyor.

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