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Türkiye sınırındaki mülteci kamplarının 1 yıl içindeki artışı uydu fotoğraflarına yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalar öncesinde yaptığı açıklamada yüzbinlerce mültecinin Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Türkiye sınırındaki mülteci kamplarının 1 yıl içindeki artışı uydu fotoğraflarında gözler önüne serildi

Star.com.tr19 Şubat 2020 Çarşamba10:14 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftalar öncesinde yaptığı açıklamada yüzbinlerce mültecinin Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğu konusunda uluslararası kuruluşlara uyarıda bulunmuştu.

Esed rejimin İdlib'deki saldırılarından kaçan Suriyelilerin oluşturduğu göç hareketliliği uydu fotoğraflarına yansıdı. 

Reyhanlı'nın doğusunda yer alan Sarmada, Deir Hassan ve Ad Dana'da mülteci kamplarının 1 yıl içindeki genişlemesi uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi. 

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

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