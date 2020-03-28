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Harem Otogar İşletmesi faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı

Harem Otogar İşletmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan 'şehirler arası seyahat kısıtlaması' kararının ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

AA28 Mart 2020 Cumartesi 23:49 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 23:49
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Harem Otogarı'ndaki esnaf, "şehirler arası seyahat kısıtlaması" getirilmesinin ardından yaptığı toplantıda, düşen yolcu sayılarını da göz önünde bulundurarak taşımacılık faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Harem Otogar Dernek Başkanı Kemal Kulaçoğlu ve Üsküdar Belediyesi Harem Otogar Müdürü Atilla Dokumacı tarafından konuya ilişkin Üsküdar Kaymakamlığına gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs tedbirleri/otobüs seferleri ile ilgili genelgeye vermek amacıyla ayrıca arz talep olmadığından firmaların da görüşü alınarak, 28.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yazıhaneler kapalı tutulacak ve otobüs ile servis seferleri yapılmayacaktır."

Üsküdar Kaymakamı Sefa Murat Demiryürek de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İlçemiz hudutlarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane ile faaliyet gösteren Harem Otogar İşletmesi, esnafın ortak kararıyla, seyahat sınırlaması sonrası düşen yolcu talebi ve virüsle mücadeleye destek için faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesine bağlı Harem Otogarında 220 acenteye bağlı 80 yazıhane bulunuyor.

24 TV'den salgına karşı bilinç çağrısı

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