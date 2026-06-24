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Harita mühendisi kadının sır ölümü: Suya gömülen araçtan ceset çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kadın, baraj gölünde ulaşılan aracında ölü bulundu.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Harita mühendisi kadının sır ölümü: Suya gömülen araçtan ceset çıktı
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Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinden 22 Haziran'da ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Bafra Tapu Müdürlüğünde görevli harita mühendisi Esma Türkel'in (40) bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Barajı bölgesinde su içinde bir araç tespit edildi.

SAK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Aracın Türkel'e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine bölgeye jandarma asayiş ve suç araştırma timleri ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri sevk edildi.

SAK ekibinin baraj gölünde yaptığı çalışmada ulaşılan SUV tipi aracın sürücü koltuğunda Esma Türkel'in cansız bedeni bulundu.

Türkel'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç da vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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