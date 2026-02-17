Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava tahmin raporu yayımlandı. Buna göre 39 ile sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yetkililer, ani sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars ve Iğdır dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile sabah saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri, Van'ın güney çevreleri ve Hakkari'de kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya'nın doğu ilçeleri, Çanakkale, İzmir'in güneyi ve Balıkesir'in batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLA UYARILAN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Karabük, Osmaniye, Düzce.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

17 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile İstanbul ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ilk saatlerde yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların aralıklarla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AYDIN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Eskişehir, Konya, Karaman ve Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer yağmurlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Kars ve Iğdır dışında kalan bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra kuzeydoğusunda yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'ın güneyi çevreleri ve Hakkari'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, gece kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde güney çevrelerindeki yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı