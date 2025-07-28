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Harmancık yangınında FETÖ izi

Bursa Harmancık'taki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan U. A.'nın 2019 yılında FETÖ soruşturması kapsamında ordudan ihraç edildiği ortaya çıktı. Şüpheli U.A'nın ihraç öncesi 'Balıkesir 9.Ana Jet Üssü'de görev yaptığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Harmancık yangınında FETÖ izi
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Şüpheli U.A'nın ihraç öncesi "Balıkesir 9.Ana Jet Üssü'de görev yaptığı tespit edildi.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. 26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır."

HARMANCIK'TA GERGİNLİK

U. A. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

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