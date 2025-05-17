Harp okulu öğrencilerini taşıyan TCG Anadolu Samsun'a uğurlandı

"TCG Anadolu ile Mavi Vatanda İstanbul'dan Samsun'a Milli Mücadele Yolculuğu" adı verilen etkinlik, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.



Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, kara, hava, deniz harp okullarının öğrencileri ile 81 ilden gelen 81 genç katıldı.



Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gerçekleştirilen yolculuğun Türkiye'nin geleceğine olan inancı temsil ettiğini söyledi.

TCG Anadolu'nun Mavi Vatan savunmasında stratejik bir rolü olduğunu aktaran Bak, şunları kaydetti:



"İstanbul'dan Samsun'a uzanacak bu eşsiz yolculuk, bir asır önce kurtuluş mücadelesini başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu günümüzde yaşatma kararlılığımızın bir ifadesidir. Bu yıl Gençlik Haftası'nı yerli ve milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayimizin en büyük başarılarından biri olan TCG Anadolu ile taçlandırıyoruz. 81 ili temsilen bu seyahate katılacak gençlerimiz, bu tarihi yolculukla 19 Mayıs ruhunu yeniden canlandırırken aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine olan inancımızı da temsil edecektir. Bugün başlayacak bu yolculuk, 19 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek ve burada teslim edeceğimiz bayrağımızı oradaki gençlerimizle teslim alacağız.



TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk yerli üretim çok maksatlı amfibi hücum gemisidir. Bu dev platform, Türk mühendislerinin azmi ve çalışkanlığıyla inşa edilmiştir. Bu muhteşem gemi, Türkiye'nin Mavi Vatan savunmasında stratejik bir role sahiptir. Geminin yapımında yer alan genç mühendislerimiz, ülkemizin savunma sanayisine katkılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen milli teknoloji hamlesi ve yerli savunma sanayi vizyonu Türkiye'yi güçlü ve bağımsız bir gelecek hedefiyle buluşturmuştur. Bu vizyon doğrultusunda TCG Anadolu gibi projeler terörsüz Türkiye vizyonunun garantisi olarak güvenliğimizi en güçlü şekilde Mavi Vatan'da da sağlamaktadır. Gençlerimize huzurlu, gururlu, güçlü bir gelecek bırakma hedefimize hizmet etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu büyük vizyon ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"BU YOLCULUK, MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ YENİ BİR GENÇLİK VİZYONUNU TEMSİL EDİYOR"

Gerçekleştirilen yolculuğun milli birlik ve beraberlik mesajı olduğunu dile getiren Bakan Bak, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz günlerde TEKNOFEST'te de gençlerimizle milli teknolojiyi kutladık. İnovasyon ve yerli üretime olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdik. TCG Anadolu gibi projeler, gençlerimize mühendislik alanında ilham veriyor, yarının mühendislerinin yetişmesine katkı sağlıyor. Gençlerimiz bu tür projelerde yer alarak sadece bilgi ve becerilerini değil aynı zamanda milli bağımsızlık ideallerimizi de yaşatıyor. Gençler, bugün bu yolculukta bir asır önce bağımsızlık ateşini yakan atalarımızın izinden gidiyorsunuz. Bu kez elinizde sadece bir meşale değil aynı zamanda yerli ve milli teknolojimizin eşsiz bir gücü olan TCG Anadolu'nun gücü var. Bu gemi yalnızca bir deniz platformu değil kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin alın teri ve zekasının ürünüdür. Bu proje gençliğinizin dinamizmini ve milli savunma sanayimizin geldiği noktayı bir araya getiriyor. Bugün buradan yola çıkacak gençlerimiz, milletimizin ve devletimizin bağımsızlık idealini milli teknolojinin gücüyle harmanlayarak Samsun'a taşıyor. Bu proje sadece bir yolculuk değil aynı zamanda milli birlik ve beraberlik mesajıdır. Sizler TCG Anadolu'yla Türkiye'nin güçlü yarınlarına doğru bir adım atıyorsunuz. Sizlerin enerjisi, azmi ve kararlılığı bizlere umut veriyor. Bu yolculuk, milli teknolojimizle bütünleşmiş yeni bir gençlik vizyonunu temsil ediyor. Yolunuz açık, bahtınız güzel olsun."

ALPAY: "BU BİR SEYAHAT DEĞİL BİR RUHUN, BİR MİLLETİN TARİHSEL YÜRÜYÜŞÜNÜN DEVAMIDIR"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da şunları söyledi:



"Bugün burada tarihe tanıklık eden bir yolculuğun eşiğindeyiz. 19 Mayıs 1919'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma Vapuru'yla başlattığı istiklal ve istikbal mücadelesinin 106. yılında TCG Anadolu'yla yeni bir nesli Samsun'a uğurluyoruz. Bu bir seyahat değil bir ruhun, bir milletin tarihsel yürüyüşünün devamıdır. O vapur Türk milletinin yeniden ayağa kalkışının ilk adımı, bir hürriyet sembolüdür. O ruh bugün yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz TCG Anadolu'ya hayat vermiştir. Tüm ihtişamıyla karşımızda duran bu gemi bir harp unsuru değil Türk milletinin bağımsızlık sevdasının denizlerdeki ifadesidir. Ülkemize denizden hava üstünlüğü sağlama; Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de caydırıcılığımızı arttıran etkili bir deniz gücü haline gelmemizi sağlayan yüzen bir üs anlamı taşımaktadır. Savunma sanayimiz büyük bir kararlılıkla yükselmiş ve yeni bir şahlanışa kavuşmuştur. Bu bir kalkınma hamlesi değil milletin tarihine ve geleceğine sahip çıkma yürüyüşüdür. Savunma sanayimiz büyük bir seferberlik anlayışıyla yükselmiş, milletimizin kararlılığı ve devletimizin iradesiyle yeni bir şahlanışa kavuşmuştur. Bu, milletin tarihine, coğrafyasına ve geleceğine sahip çıkma yürüyüşüdür.



Bayraktar, Kaan ve Kızılelma'yla gökte, Altay'la karada, TCG Anadolu'da güç bulan bu irade Türkiye Yüzyılı'nın savunmadaki güçlü sesidir. Bu sürecin öncüsü olan MİLGEM projesi, Türk mühendisliğinin denizlere attığı ilk bağımsızlık imzasıdır. Bandırma Vapuru'nun rotası bir milletin uyanışıydı. TCG Anadolu'nun rotasıysa artık uyanmakla kalmayan, kendi rotasını çizen, küresel denklemlerde söz sahibi bir milletin istikbale yürüyüşünün adıdır. Bugün Samsun'a uğurladığımız harbiyeliler ve genç kardeşlerimiz bir mirasın, bir inancın ve bir sorumluluğun taşıyıcısı konumundasınız. Sizler bu milletin istikbalisiniz, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma idealinin gerçek mimarlarısınız. 1919'da umut bir gemiye binmiş ve Samsun'a çıkmıştır. Bugün umudun, iradenin, milli mühendisliğin adı TCG Anadolu'dur. Bu gemi yalnız çelikten değil inançtan yapılmıştır. Sizlere düşen görev, sadece geçmişin mirasını taşımak değil bu mirası her alanda üretimle, bilimle, teknolojiyle, ahlakla ve vatan sevgisiyle geleceğe götürmektir. Bu tarihi yürüyüş geçmişten alınan ilhamla değil bugünün kararlı iradesiyle mümkün olmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye savunma sanayinde millileşmenin en güçlü adımlarını atmış, bağımsız ve yerli üretim vizyonuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye koyulmuştur. Türkiye Yüzyılı bu gençliğin aklıyla, milletin azmiyle ve bu liderliğin kararlılığıyla şekillenmektedir."

Konuşmaların ardından Bakan Bak, Deniz Harp Okulu öğrencilerine Türk bayrağı ve Bandırma Vapuru'nun resmini Samsun'a götürmek üzere teslim etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Bak, daha sonra seyahate katılacaklarla beraber bir motorla açıkta bekleyen TCG Anadolu'ya gitti ve gençleri uğurladı.