Güncel

Harran'da can pazarı! Sulama kanalında arama devam ediyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin kaybolan sürücüsü Halil Gündüz'ü bulmak için 136 personelin katılımıyla yaklaşık 50 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürdürülüyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba 11:17
ABONE OL

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında önceki gün sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları, günün aydınlanmasıyla birlikte yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu 27 personel kanal içerisinde arama çalışması yapıyor.

Kanal dışında ise 109 personel tarama faaliyeti yürütüyor.

Yaklaşık 50 kilometrelik bir alana yayılan çalışmalarda toplam 136 kişi görev yapıyor.

Harran ilçesinde 29 Aralık Pazartesi günü, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

