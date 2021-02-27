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Harry Kraliyet Ailesi'nden ayrılma nedenini açıkladı: Akıl sağlığımı mahvediyordu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry, Kraliyet ailesinden çekilme kararına ilişkin sessizliğini bozarak, 'Akıl sağlığımı mahvediyordu' dedi.

DHA27 Şubat 2021 Cumartesi 13:27 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:27
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Meghan Markle'ın kraliyet görevlerini bırakarak kendi kazandıklarıyla geçinme kararı alması İngiltere ve dünya gündeminden düşmüyor. Kraliyet'teki görevinden ayrılması merak konusu olan Sussex Dükü Harry sessizliğini 'The Late Late Show' talk show programında sunucu James Corden'a bozdu. Harry ayrılma nedeni konusunda son noktayı, "İngiliz basınının nasıl olabileceğini hepimiz biliyoruz ve bu ruh sağlığımı mahvediyordu" sözleriyle koydu. Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Ocak 2020'de kraliyet görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı. ABD'nin Los Angeles kentinde yaşamaya başlayan ünlü çift, basının ilgi odağı olmuştu.

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