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Harşit Çayı'nda toplu balık ölümlerinde kimyasal madde şüphesi

Gümüşhane'de Vauk Dağı'ndan başlayıp, Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Tedirginlik yaratan ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
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Karadeniz'e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Oltanbey Mahallesi'nden geçen çayın 2 kilometrelik bölümünde ölü sazanlar kıyıya vurdu. Tedirginlik yaratan balık ölümleri ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

"KİMYASAL MADDELER DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR"

Mahalle sakini Zübeyde Çakır, Harşit Çayı'nda balık ölümlerini fark ettiklerini belirterek, "Yukarı bölgeden dereye kimyasal maddeler dökülmüş olabilir. Bu çayda balıklar tutuluyordu. Ölü balıkların dere kenarına vurması, bizleri tedirgin ediyor. İnsanlara nasıl bir etkisi olur, bilemiyorum. Dere kenarında çok fazla ölü balık var. Derenin pis olması da bir sebep olabilir" dedi.

Harşit Çayı'nın temiz olmadığını ifade eden Ahmet Telli de "Su, kirli ve bu nedenle balıklar ölebiliyor. Bu durumdan insanlar da zarar görebilir. Bu su, içme suyu olarak kullanılmıyor. Balıkların zehirlendiği bir ortamdan bizler de kesinlikle etkilenebiliriz. Balık ölümleri, bizlere güven vermiyor. İnşallah çare bulunur" diye konuştu.

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