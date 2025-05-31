İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen 5. Dalga operasyonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün gözaltına alındı. 25 yıla yakın süredir belediye başkanlığı yapan Akgün'ün rüşvet sarmalı da ortaya çıktı. Akgün'ün ilçede imar işlerinden para, villa ve daire talep ettiği, bazı firmaların ilçenin basketbol takımına bağış yapma koşulu koyduğu bilgisine ulaşıldı. Akgün'ün rüşvet çarkında yeğeni Gökhan Akgün vardı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmasına detayları ortayı çıktı.

BASKETBOL TAKIMINA BAĞIŞ ZORUNLULUĞU

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede imar işlerinden para, villa ve daire talep ettiği, bu konulardaki görüşmeleri geçmişte Nuraydın Sak, halihazırda ise Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın yaptığı aktarıldı.

Sabah'ın haberine göre, Bazı müteahhitlere Basketbol takımına bağış yapmaya zorladıkları aksi takdirde inşaat ruhsatı ve iskân vermedikleri, basket takımının başkanının ise Hasan Akgün' ün kasası olarak bilinen Osman Yeşilgül olduğu ortaya çıktı.

BAŞKANIN YEĞENİ ÇARKIN İÇİNDE

Büyükçekmece bölgesindeki inşaat yapan Vahit Kayaaslan, Mansur Aslan isimli kişiler ruhsat için para vermek zorunda kaldıklarını, bu nedenle takıma sponsor olduklarını soruşturma detayları arasında yer aldı.

Soruşturmada beyanı bulunan Mansur Aslan isimli kişinin Hasan Akgün'ün yeğeni Gökhan Akgün'ün kendisine yardımcı olduğunu, amcamla görüşüp haber edeceğim dedikten sonra Ömer Kazancı ile görüştürdüğünü ve bunun üzerine 1 milyon lira verdiğini yer aldı. Para vermeyi kabul etmek zorunda kalan kişilerle irtibata geçen kişinin de Halil Satı olduğu tespit edildi.

HASAN AKGÜN'DEN KORKUTLARI İÇİN SUSTULAR

Ems inşaattan 4 villa alındığı, ikisinin Hasan Akgün'ün damadı ve kızına ait olduğu, ikisinin ise Ali Nuhoğlu'na verildiği görülmüştür. İnşaat sahibini Ali Nuhoğlu'na yönlendiren kişinin belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak olduğu, bu kişinin halen firar olduğu detaylar arasında.

Öte yandan Hasan Akgün' ün kimseyle direkt temas kurmadığı, önceki dönemde Nuraydın Sak ile şu an ise Ömer Kazancı ile temas kurup maddi taleplerini ilettiği ve bu süreçte çok sayıda müteahhit ve iş insanının Hasan Akgün' den korktukları için gerçekleri anlatmadıkları kaydedildi.

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