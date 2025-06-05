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Hasan Akgün'ün rüşvet villaları deşifre oldu

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'e imar karşılığı verilen lüks villalar deşifre oldu.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 08:31 - Güncelleme:
Hasan Akgün'ün rüşvet villaları deşifre oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve şüphelilerin imar karşılığı villa ve para aldıkları, paraların Büyükçekmece Basketbol Kulübü'ne bağış olarak aklandığı iddialarıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ARACI KİŞİ FİRARİ

Tanık beyanlarına göre Hasan Akgün'e imar karşılığı verilen lüks villaların Brand Vadi İstanbul projesinden olduğu öğrenildi.

Buna göre projeden iki villa Hasan Akgün ve firari olan damadı Eray Kurt'a iki villa ise eski başkan yardımcısı Ali Nuhoğlu'na verildi. İnşaat sahibini Nuhoğlu'na yönlendiren kişinin, halen firari durumda olan belediye başkan yardımcısı Nuraydın Sak olduğu tespit edildi.

DAMATTAN KAÇAK İSKELE

Hasan Akgün'ün firari damadı Eray Kurt'un yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyor. Kurt'un soruşturma kapsamında kaçak hafriyat, rüşvet villalarının yanı sıra marinadaki restoranının da kaçak olduğu iddia edildi.

Damat Eray Kurt'un kaçak restoranıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda dolgu yapılan alana kaçak şekilde yapıldığı belirtildi. Kurt'a ait restoran için kaçak iskele de yapıldığı iddialara arasında.

Eray Kurt'a ait restoran için yapılan kaçak iskele.

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