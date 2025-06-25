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Hasan Akgün'ün ''yurtdışı kasası'' yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün 'yurtdışı kasası' Adem Çukur İstanbul'da gözaltına alındı.

Akşam Gazetesi25 Haziran 2025 Çarşamba 08:51 - Güncelleme:
Hasan Akgün'ün ''yurtdışı kasası'' yakalandı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün "yurtdışı kasası" olarak bilinen Adem Çukur, İstanbul'da polis uygulamasında yakalandı.

Gözaltına alınan Çukur'un adı ilk olarak 'Gecekondu Önleme Bölgesi'nde dar gelirli vatandaşa tahsis edilmesi gereken kamu arazisinde yapılan imar değişikliğiyle gündeme geldi.

Hasan Akgün

Hasan Akgün'ün kızı Yurdagül Akgün ile Çukur'un ortak olduğu Büyükçekmece Petrol Gıda İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi imar değişikliğinin ardından gecekondu dönüşüm arazisinde benzinlik açtı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çukur'un Akgün'ün başta Almanya olmak üzere yurtdışındaki para trafiğini yönettiği iddia ediliyor.

SAHTE SEÇMEN DOSYASINDA

Adem Çukur'un adı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyükçekmece Belediyesi'nde zabıta iken nüfus müdürlüğünde görevlendirilen M.Ö.S.'nin sahte seçmen kaydı yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı soruşturmada da adı geçmişti. Çukur yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ile paylaştığı fotoğrafın altına 'mazbatayı bekliyoruz" notu düşmüştü.

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