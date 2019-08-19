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Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? Basri Güzeloğlu Diyarbakır Belediye Başkanı olarak atandı!

Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Basri Güzeloğlu Belediye Başkanı olarak atandı. İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

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Hasan Basri Güzeloğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Basri Güzeloğlu Belediye Başkanı olarak atandı. İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van  Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı. Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu belediye başkan vekili olarak atandı. Hasan Basri Güzeloğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar... 
 
HASAN BASRİ GÜZELOĞLU KİMDİR?
22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan Hasan Basri Güzeloğlu, ilk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamlamıştır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 04.07.1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.
 
Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan Güzeloğlu, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığında 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesine atanmıştır. Sonra sırası ile Elazığ İli Baskil İlçesi, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Niğde İli Ulukışla İlçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır.10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir İli Menderes İlçesi Kaymakamlığı görevine atanmıştır.
 

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