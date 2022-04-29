Hasan Burak Akyıldız: İç mimaride çok iyiyiz ama kendimizi tanıtamıyoruz

Kendi adını taşıyan bir iç mimarlık ofisi bulunan, aynı zamanda özgün mobilya tasarımları sunan Duduu Studio'nun kurucusu ve tasarımcısı olan iç mimar Hasan Burak Akyıldız, Türkiye'nin sektördeki yeri hakkında konuştu. Ülkemizde çok sayıda başarılı tasarımcı olduğunu dile getiren Akyıldız, "Türkiye bu alanda çok ileri bir noktada. Çünkü çok kıymetli tasarımcılarımız var. Hem mekan tasarımında, hem mobilya tasarımında, hem de üretim konusunda en iyi ülkelerden biriyiz" dedi.



TANITIM YAPAMIYORUZ

Türkiye'nin iç mimaride bu kadar ileri seviye olduğunun dünyada bilinmediğine de dikkat çeken Hasan Burak Akyıldız, bu alanda tanıtım yapılması gerektiğini belirtti: "Bu sektörde gerçekten çok iyi bir yerdeyiz ama bunun tanıtımını çok iyi yapamıyoruz. Ya da tanıtım kısmını ikinci plana atıyoruz. Oysa göründüğümüz yerin çok çok daha üstünde olduğumuzu ben biliyorum."

YENİ JENERASYON İDDİALI GELİYOR

Hasan Burak Akyıldız, yeni yetişen iç mimar adaylarının çok iddialı olduğunu ve sektörü daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarına inandığını da sözlerine ekledi: "Öyle güzel bir jenerasyon geliyor ki alttan, 5 sene içinde Türkiye iç mimari alanında çok daha kıymetli yerlere gelecek. Avrupa'dan tasarım konusunda hiç geride kalır yanımız yok, hatta fazlamız var. Bunu da gençlerimiz ispatlayacak."