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Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik iddiası! Aksaray Valiliği duyurdu

Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik olduğu iddiası ortaya atıldı. Aksaray Valiliği, yapılan incelemeler sonucunda dağda volkanik bir hareketliliğin söz konusu olmadığı duyurdu.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik iddiası! Aksaray Valiliği duyurdu
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Aksaray Valiliği'nden, Niğde'nin Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 13.27'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Aynı bölgede 2020 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBiTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasan Dağı ve Tuz Gölü Fay Zonu, 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle takip edilmektedir. Bugün, Niğde'nin Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hasan Dağı'ndaki istasyonlar tarafından kayıt edilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

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