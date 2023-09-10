Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nin yazar kadrosuna önemli bir isim daha katıldı.



Hasan Hüseyin Öz her pazartesi ve perşembe yazılarıyla Star Gazetesi'nde olacak.

Hasan Hüseyin Öz, Star Gazetesi'nde ekonomi politik ve uluslararası siyaset merkezli köşesiyle yer alacak.

Öz'ün ilk yazısı yarın Star Gazetesi'nde olacak.

HASAN HÜSEYİN ÖZ KİMDİR?

1971'de Burdur'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi'nde Psikoloji, Gazi Üniversitesi'nde İktisat öğrenimi gördü. Uzun yıllar boyunca çeşitli STK'larda danışman olarak görev aldı. TRT için 200 bölümlük 'Okuma Saati' programını hazırladı. Türk düşüncesi ve Batı düşüncesi üzerine derinlemesine araştırmalar yaptı, mukayeseli makalelerini Nizam-ı Âlem, Gündüz, Yerli Düşünce, Mostar, Star Açık Görüş gibi yayınlarda neşretti.