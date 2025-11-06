İSTANBUL 20°C / 14°C
6 Kasım 2025 Perşembe
  Hasan İmamoğlu'ndan vurgun villalarına cevap yok! Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Güncel

Hasan İmamoğlu'ndan vurgun villalarına cevap yok! Topu Tuncay Yılmaz'a attı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama' suçundan şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Selim İmamoğlu, Ludio isimli tekneyi, babasının gönderdiği 772 bin TL ile aldığını, Hırvatistan'daki şirketi için anne ve dedesinden para geldiğini savundu. Baba Hasan İmamoğlu'na ise İmamoğlu İnşaat'ın Güllüce Tarım'ın satın alma süreci ve 3 adet villanın 31 milyon liralık değeri olmasına rağmen şirkete 15 milyon lira ödenmesi soruldu. Vurgun villalarını izah edemeyen İmamoğlu, Tuncay Yılmaz'ı işaret etti.

6 Kasım 2025 Perşembe 08:53
Hasan İmamoğlu'ndan vurgun villalarına cevap yok! Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, dün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaklaşık 3 saat ifade verdi.

Selim İmamoğlu'na sorgusunda Hırvatistan'da kendisine ait inşaat şirketine yapılan bazı para transferlerinin ne amaçla yapıldığı ve kaynağı hakkında sorular yöneltildi. Hırvatistan'da 'Tectum Investment D.O.O.' isimli inşaat şirketinin sahibi olduğunu söyleyen Selim İmamoğlu, aylık gelirinin 60 bin lira olduğunu söyledi. Türkiye'de ise henüz faaliyete geçmemiş 'Seku Yatçılık' adlı bir şirketi bulunduğunu kaydeden İmamoğlu, '637 bin euro gönderildi' iddiasını yalanlayarak, "Hırvatistan'a gönderdiğim miktar 388 bin 303 euro'dur. Gerekirse Swift dekontlarını ve hesap hareketlerini sunabiliriz" şeklinde konuştu.

'TEKNEYİ BABAM ALDI'

İmamoğlu, Hırvatistan'daki şirketi kurma amacını ise "Üniversiteden mezun olduktan sonra ailemizin 40 yıllık inşaat geleneğini uluslararası alana taşımak istedim. Hırvatistan'da yatırım kararı aldım. İhtiyacım olan meblağı annem (Dilek İmamoğlu) ve dedem sağladı. Bunun bir suç olduğu ve suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum. Annemin ve dedemin bana göndermiş oldukları parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" diyerek açıkladı. Selim İmamoğlu ayrıca üzerine kayıtlı 6.5 metre uzunluğundaki 'Ludio' adlı teknenin 772 bin TL'sini babası Ekrem İmamoğlu'ndan gelen parayla alındığını açıkladı. Şüpheliler ifadelerinin ardından emniyetten ayrıldı. haklarında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

YARI FİYATA ALINAN VİLLALAR SORULDU

Hasan İmamoğlu'na, İmamoğlu İnşaat'ın Güllüce Tarım'ın satın alma süreci ve 3 adet villanın 31 milyon liralık değeri olmasına rağmen şirkete 15 milyon lira ödenmesi soruldu.

İmamoğlu, "Söz konusu işlemlerle Tuncay Yılmaz'ın ilgilenmesi sebebiyle vakıf değilim. Firmanın tamamının sahibi ben değilim, hissedarıyım" dedi. Şirket banka hesaplarındaki 35 milyon lirayı hatırlamadığını aktaran İmamoğlu, "Kimseden rüşvet almadım, dairelerin parasını elden geri almadım. Torunuma destek için zaman zaman para gönderiyordum. Para kaynağım ise birikimimdir. Malvarlıklarıma ve emekli maaşıma el konuldu. Ben ve ailem mağduruz" diye konuştu.

