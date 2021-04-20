Hasan Karadeniz: Uluslararası organizasyonlara imza atacağız

20 Nisan 2021 Salı 17:21 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 17:21

Dünya genelinde salgın nedeniyle etkinliklerin bir bir iptal edildi. Dev konserler, festivaller, spor organizasyonlar birçok proje bir bir ertelendi. Dünya genelinde sektörün ekonomik kaybı milyar dolarla ifade edilirken, istihdam açısından da büyük kayıplar yaşadı. .



"Mevcudu koruyup geleceğe hazırlanıyoruz"

Covid-19 salgını ile birlikte 2020 yılından itibaren iş hacminin düştüğünü kaydeden YRD İstanbul Genel Müdürü Hasan Karadeniz, sektörün geleceğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu; "Biz ve tüm sektördeki meslektaşlarımız önümüzdeki döneme yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan gelecekteki işlere odaklanırken diğer yandan çalışanlarımızı mağdur etmemek için azami çaba gösteriyoruz. Bu dönemde çalışanlarımıza, partnerlerimize elimizden geldiği kadar yardımcı oluyor, tecrübeli çalışanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Şu an külfet gibi görünen bu çabamızın önümüzdeki dönemde bize avantaj olarak döneceğini düşünüyoruz."

"Haziran ayından sonrası için hareketlenme bekliyoruz"

Hasan Karadeniz yeni iş planları için Haziran ayının önemli bir dönüm noktası olacağını kaydederek sözlerine şöyle devam etti; "Türk insanı kıvrak zekaya ve yüksek organizasyon yeteneğine sahiptir. Kısa sürede doğru çözümler üretebilir. Aşı konusundaki olumlu gelişmeler ve bilim insanlarının değerlendirmeleri ışığında 2021'in ikinci yarısından itibaren sektörde bir hareketlenme olacağını düşünüyorum. Yurtiçinde ertelenmiş birçok etkinlik gündeme gelecektir. Aynı zamanda tekrar uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başlayacağız."

"Sektör uluslararası iş fırsatları için gün sayıyor"

Karadeniz uluslararası iş fırsatlarının Türk firmalarını beklediğini kaydederek, Uluslararası Çalışma Örgütü ile pandemi döneminde yaşadıkları bir tecrübeyi şöyle aktardı; "ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Avrupa Bölge Toplantısı Ekim 2017 tarihinde Türkiye'de yapıldı. YRD İstanbul olarak organizasyonu biz üstlenmiştik. ILO yetkilileri toplantıyı Türkiye'den başka bir ülkeye kaydırmak dahil birçok arayışa girdiler. Sonuç olarak Türkiye'de yapılmasına karar verildiğinde organizasyonla ilgili çok ciddi tereddütleri vardı. Türkiye'nin bu konudaki kabiliyetlerini bilmediklerinden kaynaklı tereddütler. Öncelikle takvim işlemeye başlayıp yetkililer Türkiye geldikten sonra bizimle tanışınca tereddütleri büyük oranda ortadan kalktı. Organizasyon kusursuz bir şekilde tamamlandı ve sonuçta ILO yetkilileri ayrılırken defalarca bize ve ekibimize teşekkür etmekle kalmadı, Avrupa'daki organizasyonlar kendileri ile çalışmak isteyip istemediğimizi sordular.

Bu sektör adına gurur duyduğumuz olaylardan sadece biri. Bu nedenle tekrar altını çizmek isterim ki; Türk girişimcisi dünyanın her tarafında iş yapabilecek niteliklere sahiptir ve yapacaktır."