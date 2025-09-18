Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden aralarında Beyrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 39 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikte savunması alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 19 şüpheli hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunun ardından "Zimmet", "Rüşvet almak" ve "Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" suçlarından tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun sorgu zaptına ulaşıldı. Kimlik tespitinde aylık gelirini 250 bin olduğunu belirten Mutlu, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İHBAR İLE BAŞLAYAN SORUŞTURMA

Tutuklama kararı veren hakimlik gerekçede şunlara yer verdi: Müşteki Adil Umur'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etmesi ve ifade vermesi üzerine Bayrampaşa Belediyesi ve iştiraklerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Müşteki ve tanık beyanları doğrultusunda, Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığınca yapılan birtakım ihale ve hizmet alımlarında şüpheli Hasan Mutlu başkanlığında, başkan yardımcıları, belediye iştirakler müdürlüklerince, ihalelerin usule aykırı yapıldığı anlatıldı.

İHALE OYUNLARI

Sabah'ın haberine göre, kararda, adrese teslim ihaleler verildiği, ihaleyi istedikleri şahıs yada firma alamaması halinde sözleşme yapılmayarak ihalelerin iptal edildiği, ihalelerin iptal gerekçesi açıklanmayarak yeniden ihale yapılarak daha düşük maliyetle aynı kişiye verildiği, Kamu İhale Kurumunca iptal edilen ihalelerin usule aykırı doğrudan temin yolu ile yine aynı şahıslara verildiği, ihaleleri genelde şüpheli Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun talimatıyla BAYTAŞ ve BAYPAŞ'ın aldığını ve yine başkanın talimatıyla alt kiralama yöntemiyle kendi adamlarına verildiği aktarıldı.

PATENTLİ MARKASI ADINA KAFE HİZMETİ

Belediyeye ait işyerlerine Hasan Mutlu'nun kendisi tarafından patenti alınan "Mis's Kafe" ismi verdiği, işletmecilerini ise ihale yapılmadan Meclis üyelerinin yakınlarına verildiği tutuklama kararında anlatıldı. Yine belediye meclis üyelerinin yakınlarının belediyede işe alındığı, önceki belediye döneminden kalan işletmecilere sözleşme tarihinden önce çıkmaları için belediye yöneticileri tarafından sistemli şekilde mobing uygulandığı kararda belirtildi.

DAĞITILMAYAN YARDIM KARTLARI

Şüpheliler tarafından imar işleri müdürlüğünce müteahhitlerden rüşvet alındığı, yine işyeri ruhsatı almak isteyenlerden gıda kolisi bağışı adı altında zincir marketlere ait alış veriş kartları aldıkları ancak bunları kendilerinin kullandıklarını, yine belediyeye yapmış oldukları hizmet bedeli hakkedişlerini almak isteyenlerden para ve çek istedikleri, bu para ve çekleri "Net Servis" isimli firmaya vermelerinin istendiği, bu sebeplerle haksız kazanç, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı oluştuğu anlatıldı.

3 MİLYON TL VE KÂR TALEBİ

Şüpheli Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Forum İstanbul AVM önünde bulunan alanda cafe yapılması konusunda usulsüz izin verdiği daha sonra müşteki Adil Umur'un söz konusu kafenin inşaatını bitirmesine müteakip kafeyi mühürlettiği, akabinde Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen ve Bilgehan Yağcı vasıtası ile 3 milyon TL ve % ortaklık istediği yer aldı.

İMAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN İLK ADIM BAĞIŞ

Kararda, şüphelilerin ihaleyi kazanan firmalardan maddi çıkar sağladığı, Bayrampaşa Belediyesine bağlı spor salonlarının vatandaşa ve kurumlara kiralanmasından; Belediye Başkan Yardımcıları Gündüz Kalkan, Lütfi Kadıoğulları ve Meclis Üyeleri Ersin Bilal ve Kadri Yetişmiş vasıtası ile Bayrampaşa Belediye'sinin zararına kendi nam ve hesabına gelir elde ettiği kaydedildi. İmar dosyalarından Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Tut ile İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Onur Öncü vasıtası ile rüşvet aldığı ayrıca kentsel dönüşüm teşvikleri kapsamında indirim uygulanan harç tutarının cebren belediye ve iştiraklerine bağış olarak yatırılmaması durumunda müteahhitlerin ruhsat ve iskan işlemlerini tamamlamadığı gerekçede yerini aldı.

KUVVETLİ SUÇ VE KAÇMA ŞÜPHESİ

Şüpheli Ersin Bilal'in Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptığı dönemde, spor salonlarının vatandaşa ve kurumlara kiralanmasından; şüpheli Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Başkan Yardımcısı Gündüz Kalkan ve Lütfi Kadıoğulları ve Belediye Meclis Üyesi Kadri Yetişmiş ve tesis yöneticileri ile Bayrampaşa Belediye'sinin zararına kendi nam ve hesabına gelir elde ettiği tüm bu tespitler ışığında kuvvetli suç ve kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrolün yetersiz olacağı nedeniyle tutuklanmasına karar verildi.

